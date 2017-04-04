Tunceli'de terörislete ait Doçka silahı ele geçirildi

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait bir Doçka ağır makineli silah ele geçirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nazımiye İlçesi Büyükyurt Çayı bölgesine düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlere ait sığınakta, bir Doçka ağır makineli silah ele geçirildi. Silahla birlikte 9 doçka mühimmatı, aynı silaha ait çatal ayak ve harbi ile doçkaya ait 156 boş şerit bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.

DHA