Ünlü işadamına boşanma davasında CD şoku

Ünlü işadamı Cem Negrin ile Sarah Negrin, 7 yıl sonra boşandı, ancak davaları devam ediyor. Sarah Negrin, mahkemeye eşinin sadakatsizliğiyle ilgili bir CD sunarken, Cem Negrin özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini savundu.

Sabah Gazetesi'nden Ümit Uzun'un haberine göre, eski Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve işadamı Cem Negrin'le İsviçre vatandaşı Sarah Negrin 1999'da evlendi. Çiftin iki kızı oldu. Sarah Negrin, 7 yıl önce sadakatsizlikle suçladığı eşine İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı.

'HAYAL EDEMEYECEĞİ HAYAT' VAADİYLE EVLENME TEKLİFİ İDDİASI

İşadamından 18 milyon TL maddi tazminat, 2 milyon TL manevi tazminat, aylık 50 bin TL nafaka ve çocukların velayetini istedi. Eşinin kendisine 'Hayal edemeyeceği bir hayat' vaadiyle evlenme teklifinde bulunduğunu belirtti. İşadamının kendisini "kartvizit" gibi kullandığını belirten Sarah Negrin, işadamını sadakatsizlikle suçladı.

Karşı boşanma davası açan Cem Negrin ise eşinin ilk evliliğini kendisinden gizlediğini belirtti. Çocukların velayetiyle, eşinden 350 bin TL tazminat istedi. Ekonomik kriz ve tekstil pazarındaki daralma nedeniyle şirketinin dar boğazda olduğunu anlattı.

DELİL CD



Sarah Negrin, boşanma davasına delil olarak bir CD sundu. İddiaya göre; CD'de Cem Negrin'in ev ortamında kaydı alınan konuşmalarında sadakatsizliğe dair deliller vardı. İşadamı delilin hukuk dışı elde edildiğini belirterek özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini savundu. Mahkeme ise eşlerin tek tek özel yaşam alanının değil bütün olarak aile yaşamının ve gizliliğinin dokunulmazlığının önem ve öncelik taşıdığını belirtti. Bu nedenle mahkeme, kocasının bilgisi dışında ortak konutta konuşmalarını kaydeden kadının sadakatsizliği tespit etmesinde özel hayatın gizliliğinden bahsedilemeyeceğini belirterek hukuka aykırılık bulunduğunu kabul etmedi.

Cem Negrin'i evlilik birliğinde daha ağır kusurlu bulan mahkeme çifti boşadı. Mahkeme, işadamının Sarah Negrin'e 200 bini manevi 500 bini maddi toplam 700 bin TL tazminat, aylık 5 bin TL nafaka ile çocuklar için de aylık toplam 5 bin TL nafaka ödemesine karar verdi.

SON SÖZ YARGITAY'DA

Sarah Negrin'in kendisine iftiralarda bulunduğunu belirten Cem Negrin, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Hakaretler ve küçük düşürücü sözlerine maruz kaldığı Sarah Negrin'in lüks tutkusu, psikolojik rahatsızlıkları gibi sebeplerle ağır kusurlu olduğunu ileri sürdü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de CD'nin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek 700 bin TL tazminatı onaylamadı. Ancak mahkeme boşanma, yoksulluk nafakası, velayet ve iştirak nafakası ile çocuklarla kişisel ilişki kurulması kararlarına onay verdi. Cem Negrin ve Sarah Negrin, kararı Yargıtay'a taşıdı. Son sözü Yargıtay söyleyecek.

Sabah