Asırlık zeytin ağaçları taşındı

Nilüfer Belediyesi, özel bir firmanın inşaat alanında kalan asırlık 2 zeytin ağacını zarar vermeden başka bir alana nakletti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi’nde özel bir firmanın inşaat alanında kalan biri 410, diğeri de 325 yıllık iki zeytin ağacını, inşaat firmasının da desteği ile hiçbir zarar vermeden yeni yerlerine taşıdı. Örnek olay, asırlık zeytin ağaçlarının inşaat alanında kaldığını gören Kurtuluş Mahallesi sakinlerinin Nilüfer Belediyesi’ne başvurusu ile başladı. İnşaat firmasının da zeytin ağaçlarının korunması konusunda hassasiyet gösterip maddi ve manevi destek vermesiyle iki ağacın vatandaş-belediye-özel firma iş birliğiyle taşınmasına başlandı.

İş makineleri ile yerinden büyük özenle sökülen zeytin ağaçlarının yeni yerlerine uyumu için taze sürgün dalları budandı ve boydan küçültme yapıldı. Ağaçlar daha sonra vinçler aracılığıyla TIR’lara yüklenerek yeni yerleri olan Kurtuluş Mahalle Muhtarlığı bahçesine götürüldü. Dikkatle bahçeye nakledilen zeytin ağaçları, hemen ardından da çelik teller ile sabitlendi ve tankerle açılan karıklara can suyu doldurularak kabaran toprağın kılcal kökleri sarması sağlandı. Ekipler ağaçların yeni yerlerinde yaşayabilmesi için bakımını sürdürüyor.

Bir ağacın bile Nilüfer Belediyesi için önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bu iki zeytin ağacını kurtararak çevre adına önemli bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Burada hem mahalle sakinlerimizin hassasiyeti, hem de inşaat firmasının büyük çaba göstermesi bizi ayrıca mutlu etti. herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İHA