Başkan Hazinedar Konyalılarla buluştu!

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar 16 Nisan'da gerçekleşecek olan referandum çalışmaları kapsamında Konya'ya gitti. Gedavet Parkı'nda Konyalı vatandaşlara hitap eden Başkan Hazinedar, getirilmek istenen yeni anayasanın Türkiye'yi uçuruma sürükleyeceğini belirterek Konyalılardan hayır oyu vermelerini istedi.

‘’BU KUTLU YOLCULUK HAYIRLI BİR YOLCULUKTUR’’

Allah’ın rızası halkın rızasında gizlidir bende Beşiktaş’tan Konya’ya bu duygularla geldim diyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, ‘’Bundan 10 yıl önce Türkiye’de iktidar eliyle bir operasyon başlatıldı. Kurmaylarına, subaylarına bunun adını da Ergenekon koydular. Biz dedik ki bu milli ordumuza, milli varlığımıza bir saldırıdır, buna karşı durmak gerekir dedik, dediler ki biz askeri vesayetleri kaldıracağız. Arkasından yetmedi milli ordumuza saldırmaları, sonra bu yetmez bir de balyoz vuracağız bu da yetmez dediler casusluk uygulamalarıyla milli ordumuza karşı vesayeti kaldıracağız diye saldırdılar. Bunlar yetmedi ondan sonra da yargı vesayeti var diyerek yargımıza karşı bir operasyona giriştiler. Aziz milletimizin önüne vesayetleri kaldıracağız diyerek 2010 referandumunu getirdiler. Vesayet kalkacak deyince ben ona Allah’ın ipi gibi sarılıp onunla sonuna kadar beraber yürürüm. Ama biz o gün dedik ki bunların derdi vesayeti kaldırmak değil eğer vesayeti kaldırmaksa hem askere hem yargıya karşı onun içindeki yanlışlara karşı birlikte mücadele edelim. Ama biz dedik ki bu başka bir vesayetin oluşmasına sebep olacak. Milletimizi kandırıyorlar bunu söyleyenler çok büyük bir yanlış içerisinde bu vebale ortak olmayın dedik partili kardeşlerime söylüyorum önce peki biz bu kadar doğruları söylememize rağmen niye milletimizde karşılığı bulamıyoruz? Bu 2010 referandumunda evet dendi ve sonu 15 Temmuz darbe girişimi olmadı mı? Aldatıldım diyen bir Cumhurbaşkanı ile yönetilmiyor muyuz? Ama milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı var karşımız da oy versekte vermesekte bunu kabul etmek zorundayız. Demokrasi kültürünün ve anlamının yücelmesi ancak böyle olur. Ben bu anlayışla siyaset yapıyorum. Siyaset şudur sevgili kardeşlerim, inancımızın ve imanımızın sahibine secde etmeyi bileceğiz ama halkın değerlerine rükûu edeceğiz. O halkın değerleri ortak değerleri büyütmek için hepimize lazım. Bu referandum geçmişten bize önemli örnekler veriyor. 2010 referandumu bizi getirdi 15 Temmuz darbe girişimine bir devleti ele geçirerek oluşmasına dur dedi milletimiz bu darbeyi yapmak isteyen hainlerin buralara gelmesine kim destek oldu? Ohalin içinde bir referanduma gidiyoruz ve ohalin sağladığı imkanların çok daha fazlasını bu referandum iktidara sağlayacak ve sonra tek adam düzenine de sağlayacak. Bugün bu referandumu destekleyenler yarın karşısında olabilir ama yandım anam diyebilirler ‘’ dedi.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLE BU GETİRİLMEK İSTENEN BAŞKANLIK SİSTEMİNİN HİÇBİR ALAKASI YOK

Belediye başkanlığı ile bu yeni getirilmek istenen başkanlık sistemini aynı olduğunu söyleyenlere de seslenen Başkan Hazinedar,’’ Ben belediye başkanı olarak belediye meclisiyle verdiğim bütün kararlarım kaymakamlığın onayına gidiyor, yetmiyor büyükşehrin onayına gidiyor, yetmiyor İçişleri Bakanlığının onayına gidiyor. Bizi İçişleri Bakanlığı denetliyor, bizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetliyor, Sağlık Bakanlığı denetliyor, Başbakanlık Denetleme Kurulu denetliyor, Başbakanlık Etik Kurulu denetliyor, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu denetliyor, yetmiyor savcılık, adliye ve Danıştay denetliyor. Bugün başkanlık sistemiyle birlikte milletin önüne getirilmek istenen sistemle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye uydurdukları sırf milletten başkanlık kelimesinin rahatsızlık yarattığını gördükleri için uydurdukları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile belediye başkanlığı sisteminin hiçbir alakası yoktur. Ülkemize hizmet eden herkesten allah razı olsun. Ama iktidar tarafından hep büyümeden ve istikrardan söz ediliyor ya herkesin elinde akıllı telefonu var evinde interneti var. Bir bakın hem dünya bankası verilerine bakın hem de Türkiye’nin İstatistik Kurumu verilerine bakın. Türkiye’yi bir aldatmacayla basını her tarafı kullanarak istikrardan ve ekonomik büyümeden bashediyorlar. Bakın 2500 lira olan dolar ne kadar süre içerisinde 3600-3700 seviyelerine geldi. Cumhuriyet tarihinin devletin rakamlarıyla söylüyorum en düşük büyüme oranlarıdır son 5 yılda ki oranları. Buna inanmayanlar TÜİK ve dünya bankası verilerine baksınlar. Sevgili Konyalılar hem Cumhuriyetimizin hem de Atatürk’ün değerleri için tek bir kişiye bu yetkiyi vermeyelim. Bu yolculuğumuz hayırlı yolculuktur sizlerde bir arkadaşınızı, bir kardeşinizi daha ikna ederek bu hayır yolculuğumuzu büyütelim ve tüm yetkileri tek bir kişiye bırakmayalım’’ dedi.

Mitingin ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, Konyalılara ve evet propagandası yapan Ak Partililere hayır pilavı ikram etti.