Beşiktaş Belediyesi ödüle doymuyor

ACE OF M.I.C.E 2017 ödülleri Zorlu Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Bu sene 5.si düzenlenen ve 4 ana kategori altında 32 ödülün verildiği törende Beşiktaş Belediyesi 1011 metrelik dev ataya saygı yürüyüşüyle yılın en iyi etkinliği ödülüne layık görüldü. Ödülü Beşiktaş Belediyesi adına Başkan Hazinedar aldı.

Ödül töreninde konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar,’’ Bizi biz yapan değerler var. Ace of M.I.C.E büyük bir farklılık yaratan özel bir sektörü temsil ediyor. Beşiktaş’ın değerlerini Beşiktaş’tan İstanbul’a İstanbul’dan Türkiye’ye taşıyoruz. Siyasetin önümüze koyduğu engelleri kaldırmalıyız. Ülkemizin kutsal topraklarını büyütmek bizim elimizde. Yerel yönetimleri dar düşünmeden M.I.C.E sektöründe beraber olmaya çalışmalıyız. Bugün bizde Beşiktaş Belediyesi olarak Ace of M.I.C.E. Ödülleri kapsamında en iyi etkinlik kategorisinde 1011 metrelik dev ataya saygı yürüyüşümüz ile ödüle layık görüldük. Bundan sonra da inşallah her sene daha fazla kategori de daha çok ödül almak istiyoruz’’dedi.

Ace of M.IC.E. Ödülleri 2017

ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri; kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin sürdürülebilir büyümesine yön vermeyi, sektörde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda daha mükemmele ulaşma arzusu yaratmayı, M.I.C.E. sektörü ile sektörden hizmet alan kurumsal şirketleri ödül gecesi vasıtasıyla bir araya getirmeyi ve Türk kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün bilinirliğini küresel ölçekte arttırmayı hedefleyen ilk ve tek organizasyondur.