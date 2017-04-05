CHP'li 105 kişi AK Parti'ye geçti

İzmir Buca'da CHP'den istifa eden 105 kişi AK Parti'ye katıldı, referandumda "evet" diyeceklerini açıkladı.

Buca'da CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde görev yapan 105 parti üyei, 16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumda "evet"e destek vermek için AK Parti'ye geçti.

Eski CHP üyelerinin rozetlerini milletvekilleri Necip Kalkan ve Atilla Kaya taktı.

AK Parti'ye neden katılındığını gösteren sözler ise Milletvekili Kalkan'dan geldi. Kalkan, "Benim rozet taktığım arkadaşlar beni unutmasın çünkü bu işin kerameti var. Bana da rozet taktılar milletvekili oldum. İnşallah bugün rozet taktığımız arkadaşlarımızdan birini de ileride milletvekili olarak görürüz" dedi.