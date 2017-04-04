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  1. 04 Nisan 2017 23:38

Eski vali yardımcısı ve kaymakam tutuklandı

Gaziantep'te eski vali yardımcısı ve eski kaymakam FETÖ'den tutuklandı.

Eski vali yardımcısı ve kaymakam tutuklandı
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FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında eski vali yardımcısı ile eski Dicle Kaymakamı tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada eski vali yardımcısı ile eski kaymakam tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Erkan Bulgan ile görevinden uzaklaştırılan Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Feremez Babat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görev süresinde "SODES projelerinden sorumlu vali yardımcısı" olduğu belirtilen Bulgan ile Babat, nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA

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