Öcalan'ın doğum günü kutlamasına izin yok

İmralı Cezaevi'nde ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken çetebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlaması için doğum yeri olan Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenlere, Valiliğin aldığı yasak kararı nedeniyle izin verilmedi

Abdullah Öcalan'ın 68'inci doğum günü nedeniyle doğum yeri olan Halfeti'nin Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyenler, Halfeti ve Birecik ilçelerinde güvenlik güçlerinin oluşturduğu 13 uygulama noktasından, valiliğin yasak kararı hatırlatılarak geri gönderildi. Ancak az sayıdaki Öcalan yanlısı, patika yollardan yürüyerek Ömerli Mahallesi'ne gitti.

Öcalan'ın doğduğu ve şu an kardeşi Mehmet Öcalan'ın oturduğu eve İçişleri Bakanlığı'nca izin verilen çetabışının yeğeni HDP milletvekili Dilek Öcalan, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Leyla Güven ile DBP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Arslan da gitti. Öcalan'ın doğduğu eve gelenlere tatlı dağıtılırken, evde toplanan yaklaşık 50 kişilik gruba konuşan DTP Eş Başkanı Leyla Güven, yasaklama kararı ve yoğun güvenlik önlemlerini eleştirdi.

Öte yandan Öcalan'ın doğum günü için Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen HDP milletvekili Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, Leyla Birlik, Saadet Becerikli ve İbrahim Ayhan izin alamayınca, DBP Halfeti ilçe binasında beklemeye başladı.

DHA