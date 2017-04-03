Yeni binada ilk toplantı

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nin açılışından sonra rahat ve kaliteli bir ortama taşınan belediye meclisi, artık daha modern ve teknolojik alt yapıyla donatılmış yeni hizmet binasında, Sarıyer’e yakışır yeni ve kalıcı bir ortamda hizmet vermeye başladı.

Türkiye’nin ilk yeşil sertifikalı kamu hizmet binası olma özelliği taşıyan akıllı binaya yakışır akıllı led ekranların kullanıldığı ve oylama işlemlerinin led ekranlardan gösterildiği meclis salonu, meclis üyelerinden tam not aldı.

HİZMET ÇITASI YÜKSELDİ

Nisan ayı meclis toplantısında gündem dışı konuşmaların ana başlığı geçtiğimiz cumartesi günü açılan yeni hizmet binası oldu. Açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, ilk toplantının önemine değinerek, Sarıyerlilerin yeni hizmet binasını 33 yıldır beklediğini dile getirdi. Yeni Belediye merkezinin Sarıyer’e artı değer kattığını da sözlerine ekleyen Coşkun, “Bu binayla hizmet çıtamızı daha yükseğe taşıdık” dedi.

ŞÜKRÜ GENÇ: EN VERİMLİ ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ

Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi grupları adına söz alan Gökan Zeybek ve Hüseyin Coşgun'un ‘hayırlı olsun’ konuşmalarının ardından kürsüye gelen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, nisan ayı meclis toplantısının yeni binada yapılan ilk toplantı olması nedeniyle önemli olduğunun altını çizerek, “Halkımıza en verimli nasıl hizmet edebileceğimiz konusunda çalışacağız” dedi. Konuşmaların ardından meclis gündemine geçilerek encümen ve komisyon üyeleri belirlendi.