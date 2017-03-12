Güne bu manzarayla uyandılar

Bölge genelinde havaların yeniden soğuması sonucu en düşük sıcaklığın eksi 5 derece ölçüldüğü Ardahan ile sıcaklığın eksi 9 dereceye kadar gerilediği Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kent beyaz örtüye büründü. Mart 12'de güne karla uyanan vatandaşlar, ulaşımda zaman zaman aksaklıklar yaşadı. Kaldırımlarda ve caddelerde biriken kar kütleleri belediye ekiplerinin tuzlama ve temizleme çalışmalarıyla açıldı.

Erzurum'da kar yağışının etkili olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Allah'ın takdiri, yazı bekler kış yeniden geri geldi" dediler.