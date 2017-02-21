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GÜNEŞİ GÖRÜNCE DENİZE KOŞTULAR !

Güneşi görünce denize koştular !

Kartal'da havanın güneşli olduğunu gören bir grup genç denizin keyfini çıkardı.

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Kartal'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen bir grup genç, 10 derece sıcaklıkta deniz keyfi yaptı.

Soğuk ve yağışlı geçen günlerin ardından bugün güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular sokağa döküldü. Bazıları gezerek güzel havanın tadını çıkarırken bazıları da denize girerek şaşırttı. Kartal Dragos sahiline gelen bir grup genç, güneşli ve güzel havada deniz keyfi yaptı. İlk fırsatta kendilerini denize atan gençler Dragos sahilinde bulunan belediye iskelesin atlayarak renkli görüntüler oluşturdu. Havanın güneşli olmasına rağmen hala 10 derece olması nedeniyle gençlerin denize girdiğini gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı.

İHA
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