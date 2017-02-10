GÜNEY AFRİKA'DA FETÖ'NÜN SİLAH ŞİRKETİ TARTIŞILIYOR

Güney Afrika'da FETÖ'nün silah şirketi tartışılıyor

Güney Afrika'da faaliyet gösteren silah şirketi Milkor'un Fetullahçı Terör Örgütü'yle ilişkisinin ortaya çıkması ülkede tartışmalara neden oldu.

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Güney Afrika yerel basını, FETÖ bağlantılı Güney Afrika-Türk İş Adamları Derneği üyesi Serhat Bayoğlu ile derneğin eski başkanı kardeşi Vuslat Bayoğlu’nun ülkedeki Milkor Zırhlı Araçlar Şirketini satın aldığını yazdı. 

"The City Press" gazetesi, yerel dilde yayın yapan "Rapport" gazetesine dayandırdığı haberde Güney Afrika hükümetinin, silah şirketinin satışından haberdar olmadığını ileri sürdü. Gazete, şirketin Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesine (NCACC) kayıtlı olmadığı bilgisini paylaştı.

Savunma haberleri sitesi "defenceWeb"in editörü Guy Martin de "En son Milkor'un hala zırhlı araçlar bölümünü NCACC'ye kaydettirmeye çalıştığını duyduk. Şirket kayıtlı değilse, NCACC'nin pazarlama izni olmadan zırhlı araçlar için reklam vermekten ağır bir ceza alabilir." ifadelerini kullandı.

"Şirketin ticari kaydı askıya alınabilir"

Güney Afrika Savunma İzleme Komitesinden Helmod Romer Heitmen, iddialarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada “Milkor Zırhlı Araçlar firması ile ilgili iddiaların kanıtlanması durumunda şirketin ticari kaydı askıya alınabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Herhangi bir reklamda şirketin adına rastlamadığına işaret eden Heitman, "Bunu söyleyenler, şirketten ziyade satışa çıkarılan araçlardan söz ediyor olabilir. Hükümetin, çalışanların durumunu da gözden geçirmesi gerekecek. Böylece şirketin çalışanlarını ve müşterilerini korumak için kayyum atanması gündeme gelebilir." diye konuştu.

Heitman ayrıca, şirketin M40 milimetrelik bomba atar silahlar ihraç etme iznine sahip olduğunu savundu ve Güney Afrika'da Milkor adını taşıyan tek bir şirket bulunduğu bilgisini verdi.

AA
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