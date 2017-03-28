Güney Çin Denizi'nde olay yaratacak görüntüler

Güney Çin Denizi’deki yapay adalarda görüntülenen uçak hangarlarıyla ilgili yeni uydu görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde 3 yapay ada üzerine kurulu tesislerdeki hangar inşaatlarının tamamlanmak üzere olduğu göze çarpıyor.

Güney Çin Denizi üzerindeki tartışmalı yapay Adaların son görüntülerinde uçak hangarlarının tamamlamak üzere olduğu görülüyor.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu tarafından yayınlanan yeni uydu görüntülerine göre, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalarında düzinelerce uçak hangarı ve üst düzey radar kapasiteleri neredeyse kullanılabilir durumda…

Uzmanların CNN'e verdiği bilgiye göre, yeni tesisler Çin ile dünyayı karşı karşıya getiren çekişmeli bölge üzerindeki askeri üstünlüğünü daha da güçlendirecek ve tesisler Çin'in bölgede bir Hava Savunma Birliği kurmasını da sağlayabilir.

ABD merkezli düşünce kuruluşuna göre Pekin yönetimi Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği yapay adalardan üçündeki altyapı çalışmalarını neredeyse tamamlamış durumda, adalar kısa zamanda savaş uçaklarını ve diğer stratejik askeri varlıkları barındırabilecek duruma gelecek. Uydu fotoğraflarında uçak pistleri, hangarlar, radar yerleri ve füze platformları görülüyor.

Pekin yönetiminin resifleri kumla doldurarak inşa ettiği yapay adaların her biri aynı anda 24 savaş jeti ve dört-beş adet büyük bombardıman uçağını barındırabilecek durumda…

Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) adlı düşünce kuruluşu tarafından kısa bir zaman önce paylaşılan fotoğraflarda, yedi ayrı adaya füze savunma sistemi ve uçaksavar yerleştirildiği görülmüştü. Fotoğraflar, Hughes Resifi, Subi Resifi, Gaven Resifi ve Johnson Resifi'nde çekilmişti.

Geçen Şubat ayında çekilen uydu görüntülerinde de Çin'in adalara füze savunma sistemi koyduğu belirlenmişti.

HEPSİ AÇIK BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yıl yaz mevsiminde çekilen fotoğraflarda ise, aynı bölgede havaalanı, hangarlar, savaş uçakları, kuleler açık şekilde yer alıyordu. Resiflere ilk uçakların 12 Temmuz tarihinde indiği açıklanmıştı. İnşa edilen hangarlara ise J-11 ve Su-30 savaş uçakları, H-6 bombardıman, H-6U tanker uçağı, Y-8 nakliye ve KJ200 uyarı ve kontrol uçağı gizlenebileceği duyurulmuştu. En büyük hangarların ise Y-20 ve Il-76 dev nakliye uçaklarıyla Il-78 büyük tanker uçakları için tasarlandığı belirtilmişti.

ABD SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANMIŞTI

Mart ayının başında Çin ile dünyanın geri kalanını karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi üstünde, ABD savaş uçakları uçmuştu. F-18 ve diğer jetler, USS Carl Vinson uçak gemisinden peş peşe havalanmıştı.

ABD donanması, savaş gemisine aldığı uluslararası ajansların muhabirleri aracılığıyla nükleer yakıtla hareket eden USS Carl Vinson'dan fotoğrafları dünyaya geçmişti. Fotoğraflarda, uçaklara yüklemek üzere füze taşıyan askerler dikkat çekiyor.

ABD donanmasından Tuğmiral James Kilby, "Biz geçmişte buradaydık, gelecekte de olacağız ve müttefiklerimize güven vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, tatbikatla Pekin yönetimi ve ABD'nin müttefiklerine mesaj gönderildiğini aktarıyor.

PEKİN'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Sefer Özgürlüğü Operasyonu Devriyesi adı verilen tatbikata karşı Pekin yönetiminden ilk açıklamada Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, tatbikattan kaygı duyduklarını belirterek tepkilerini Washington'a ilettiklerini söylemişti.

Çin ve müttefiki Rusya, geçen yıl Eylül ayında Güney Çin Denizi'nde birlikte tatbikat yapmıştı.

TÜM KOMŞULAR PEŞİNDE

Pekin yönetimi, tartışmalı adalar üzerinde birkaç yıl önce altyapı çalışmaları başlatmıştı. Çin hükümeti bu kararının uluslararası hukuka uygun olduğunu savunuyor ancak başta Tayvan olmak üzere Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei gibi ülkeler de bölgedeki adalar üzerinde hak iddia ediyor ve Pekin'i Güney Çin Denizi'ni askeri üsse çevirmekle suçluyor.

Çin, yalnızca komşu ülkelerle değil ABD ile de sık sık Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya geliyor.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan Güney Çin Denizi, zengin hidrokarbon rezervlerine sahip.

Güney Çin Denizi'nde oluşturduğu yapay adalar üzerine askeri üs ve tesisler inşa ederek ihtilaflı sularda konumunu güçlendirmeye çalışan Pekin yönetimi, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına ABD ve bölge ülkeleri karşı çıkıyor.