Günlük kiralık ev timi iş başında

İstanbul Valisi Vasip Şahin “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız” dedi.

Yeni Şafak gazetesinden Fatih Özkanoğlu'nun haberine göre İstanbul Valisi Vasip Şahin günlük kiralık ev bataklığıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. 'Çocukları Kurtarın' manşetiyle uzun süredir rahatsızlığı hissedilen konunun ülke gündemine taşındığını kaydeden Şahin, “Günlük kiralanan evleri kontrol etmek için 40 özel birim oluşturuldu. Polis, jandarma ve zabıtanın da yer aldığı ekip sürekli takipte olacak. Kiralayana anlık bildirim zorunluluğu getirildi. 18 yaş altındakilere ev kiralanmasına, hücre tipi yapılanmalara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

KAYMAKAMLARA ÖZEL TALİMAT VERDİM

Her ilçede özel komisyonların kurulduğunu açıklayan Şahin, “Günlük kiralanan ev ve işyerlerinin takibi için Kaymakamlıklara komisyon kurulması talimatı verdik. Bu kapsamda 39 ilçede komisyonlar kuruldu. Tüm bu komisyonlara başkanlık etmesi amacıyla 1 tane de Valilik bünyesinde komisyon kuruldu. Kaymakamın başkanlığındaki komisyonlarda kültür turizm müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, bölgesine göre jandarma, ilçe belediyesi ve vergi dairesinden birer kişi yer alıyor. Bu komisyon denetim yapılan yerlere para cezası kesme ya da mühürleme yetkisine sahip. Bu komisyonların kurulmasıyla verimli sonuçlar almaya başladık. Kararlı bir şekilde devam edeceğiz" dedi.

ANLIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

Kiralama işlemleriyle ilgili anlık bilgilendirme zorunluluğu getirildiğini belirten Şahin, “Günlük kiralanan ev artık ticari bir işe dönüşmüştür. Bu nedenle ev sahibi önce ruhsat almak zorundadır. Ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne (İEM) bildirmek durumundadır. Bu kapsamda emniyet bünyesinde terminal kurduk. Günlük ev kiralayan kişi, kiraladığı şahsa ait kimlik bilgilerini, ne kadar süreyle kiraladığını anında bildirecek" ifadelerini kullandı.