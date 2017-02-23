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GÜNÜN EN İĞRENÇ HABERİ: ÇOCUK YUVASINDA TECAVÜZ DEHŞETİ

Günün en iğrenç haberi: Çocuk yuvasında tecavüz dehşeti

İstanbul'da Kasımpaşa Çocuk Yuvası'nda şoför olarak çalışan Serkan Ç., 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.

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Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Kasımpaşa Çocuk Yuvası’nda şoför olarak çalışan Serkan Ç.’nin, 13 yaşındaki İ.P.’ye kalorifer dairesinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Küçük kız şikâyetçi oldu, şoför tutuklandı.

Habertürk Gazetesi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre, anne-babası boşandıktan sonra 2 kardeşiyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna verilen 13 yaşındaki İ.P.’nin hayatı, güvende olması gereken yerde yaşadığı dehşetle karardı.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Kasımpaşa Çocuk Yuvası’nda yaşandığı öne sürülen korkunç olay, 13 yaşındaki İ.P.’nin başından geçenleri yuva müdürüne anlatmasıyla açığa çıktı.

Olayın savcılığa iletilmesinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü’nde ifade veren İ.P., yurtta baktıkları kediyi aramak için bodrum kata indiğini ve arkasından gelen şoför Serkan Ç.’nin kendisini sürükleyerek kalorifer dairesine götürdüğünü söyledi. Serkan Ç. kaloriferi çalıştırdığı için büyük bir gürültü olduğunu ve yardım çığlıklarının duyulmadığını anlatan İ.P., “Daha önce de beni tuvalette sıkıştırarak tecavüz etti. Ancak her defasında korktuğum için kimseye söylememiştim” şeklinde ifade verdi.

Savcının talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kurumun güvenlik kamerası kayıtlarını topladı. Küçük kız Adli Tıp Kurumu’nda muayeneden geçirildi. Serkan Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞLAYARAK AYRILMIŞLAR

Tecavüz mağduru İ.P.’nin dramı, annesi A.E.’nin 4 yıl önce eşi A.P’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmasıyla başladı. Mahkeme, çiftin 3 kız çocuğunun Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirilmesine karar verdi.

O dönem 14 yaşında olan Z. ve 11 yaşındaki S. Taksim, küçük kardeşleri İ.P. ise Bahçelievler Çocuk Yuvası’na gönderildi. Gözyaşları içinde birbirlerinden ayrılmak zorunda kalan kardeşlerden şu an 18 yaşında olan Z.P., o günü “Birbirimize sarılarak aynı yere gitmek istedik. Ancak kabul etmediler” diye anlattı.

Kızı Z.P.’yi artık reşit olduğu için yanına alan anne A.E. ise “Çocuklarımı almak için 1 yıl önce dava açtım. Ancak mahkeme yine bana vermedi. Verseydi, kızım yanımda olsaydı belki de bunları yaşamayacaktı. Şimdi çocuklarımı yanıma istiyorum” diye konuştu.

Habertürk
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