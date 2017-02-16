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GURBETÇİLER İÇİN ''EVET'' MİTİNGİ

Gurbetçiler için ''evet'' mitingi

Başbakan Yıldırım’ın referandum kampanyasının ilk durağı Almanya olacak.

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Başbakan Binali Yıldırım, ilk Avrupa çıkarmasına hazırlanıyor. Yıldırım, bugün Malta’ya gidecek, yarın da Almanya’ya geçerek, hafta sonu yapılacak Münih Güvenlik Konferansı’na katılacak. “Suriye ve terör” konularında Türkiye’nin tezlerini muhataplarına anlatacak olan Yıldırım, Oberhausen’de, Almanya’daki Türk vatandaşlarına seslenecek.

Akşam gazetesinden Hakkı Kurban'ın haberine göre “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” etkinliğinde 15 bin kişiye seslenecek olan Yıldırım, Oberhausen Arena’da, Türklerden referandumda 'evet' demelerini isteyecek. Buluşmanın cumartesi günü gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor. Türkiye’de 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılacak Anayasa değişikliği referandumu kapsamında yurtdışındaki vatandaşlar 27 Mart’tan itibaren oylarını kullanmaya başlayacak. Bu nedenle buluşmanın önemine işaret ediliyor. Başbakan Yıldırım’ın bugün akşam saatlerinde Malta’ya hareket etmesi planlanıyor. 

İLK DURAK MALTA OLACAK

Yıldırım, bu yıl başı itibarıyla AB Dönem Başkanlığı’nı devralan Malta’da Başbakan Joseph Muscat tarafından ağırlanacak. Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından da kabulü öngörülüyor. Gündem ikili ilişkiler, AB üyeliği, mülteciler ve terör.

Özdemir’den yine provokasyon    

Başbakan Binali Yıldırım’ın cumartesi günü Almanya’da katılacağı miting Berlin’de tartışmalara neden oldu. Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir, “Türkiye’de muhalefet cezaevindeyken, Başbakan Yıldırım’ın Erdoğan’ın lütfuyla Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik seçim kampanyası yaptığı yönünde olumsuz bir düşünce var. Bu adil bir seçim kampanyası koşullarına çok uzak” dedi. Alman Sosyal Demokrat Parti’den Federal milletvekili Cansel Kızıltepe ise Başbakan Yıldırım’ı manipülasyon hedefi gütmekle suçladı. 

Akşam
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