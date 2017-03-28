Gurtbetçi oylarında rekor

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Gurbetçi vatandaşlar ilk gün sandıklara akın etti.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre ilk gün 38 bin gurbetçi sandığa giderek oyunu kullandı. 1 Kasım seçimlerinde ilk gün sandığa giden yurt dışı seçmen sayısı 10 bin olmuştu.

İLK GÜNDE 38 BİN KİŞİ KATILDI

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı ilk günde 38 bin oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve İsviçre'de 38 bin seçmen sandık başına gitti.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katılımın 1 Kasım seçimlerine göre çok daha yoğun olduğunun altını çizdi.