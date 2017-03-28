  • FETÖ, Betternet uygulamasıyla haberleşiyor
  • İstanbul'daki özel hastanede skandal görüntü
  • Erdoğan: Atatürk olsa ''evet'' derdi
  • ''Almanya, MİT'in verdiği listedeki isimleri uyardı''
  • Dışişleri Bakanı'ndan son referandum anketi

GURTBETÇİ OYLARINDA REKOR

Gurtbetçi oylarında rekor

Grubetçi vatadandaşlar referandum için akın akın sandığa gidiyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı. Gurbetçi vatandaşlar ilk gün sandıklara akın etti.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre ilk gün 38 bin gurbetçi sandığa giderek oyunu kullandı. 1 Kasım seçimlerinde ilk gün sandığa giden yurt dışı seçmen sayısı 10 bin olmuştu.

İLK GÜNDE 38 BİN KİŞİ KATILDI

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için sandık başına giden seçmen sayısı ilk günde 38 bin oldu.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden elde ettiği bilgiye göre, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Danimarka ve İsviçre'de 38 bin seçmen sandık başına gitti.

Yurt dışındaki seçmenlerin sandığa yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor. Yetkililer, seçimlere katılımın 1 Kasım seçimlerine göre çok daha yoğun olduğunun altını çizdi.

1237
-
Pizzacıda seks yapan kadından olay açıklamaPizzacıda seks yapan kadından olay açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
FETÖ'nün medya yapılanması davası başladıFETÖ'nün medya yapılanması davası başladı
Sedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklamaSedat Peker'den babasıyla ilgili şok açıklama
Fuhuştan yakalanan kadınlar itiraf ettiFuhuştan yakalanan kadınlar itiraf etti
3 milyar dolarlık servet onlara kaldı3 milyar dolarlık servet onlara kaldı
TRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdiTRT Erdoğan'ın da anlatıldığı diziyi bitirdi
Referandum afişine saldırı !Referandum afişine saldırı !
Kokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlarKokudan kapı ve pencerelerini açamıyorlar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS