YEREL HABERLER
Bitlis Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

GÜVENLİK KORUCUSU AK PARTİLİ İSMİ VURDU

Güvenlik korucusu AK Partili ismi vurdu

Bitlis'te güvenlik korucusu, AK Parti üyesininde içinde bulunduğu 3 kişiyi yaraladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bitlis'in Mutki İlçesi'nin Bağarası Köyü'nde, önceki yıllarda güvenlik korucusu alımı ile ilgili husumet bulunanlar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Silahlı kavga Mutki'ye 25 kilometre uzaklıktaki Bağarası Köyü'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Geçmiş yıllarda köye güvenlik korucusu alımıyla ilgili daha önce aralarında husumet bulunan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek ile AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Reşit Acun ve Köy Muhtarı İsmet Uluç tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine güvenlik korucusu Fetullah Şimşek uzun namlulu silahıyla Mehmet Reşit Acun ve İsmet Uluç'a ateş etti. Mehmet Reşit Acun, İsmet Uluç ve o sırada orada bulunan güvenlik korucusunun yeğeni 13 yaşındaki Seyit Ahmet Şimşek yaralandı.

Kavga sonrası yaralılar ambulansla Bitlis ve Mutki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olay yerinden kaçan güvenlik korucusu Fetullah Şimşek'in yakalanması için çalışma başlatarak köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA
344
Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !Çamaşır makinesini otomobilin üzerine attı !
20 kocalı Hürmüz20 kocalı Hürmüz
Miss Helsinki 2017'yi kazanan belli olduMiss Helsinki 2017'yi kazanan belli oldu
Süleyman Soylu: Koordinatları ABD verdiSüleyman Soylu: Koordinatları ABD verdi
Toplu taciz skandalı kadınları korkuttuToplu taciz skandalı kadınları korkuttu
Metin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştıMetin Uca, Twitter'dan MHP'li vekillerin telefonlarını paylaştı
''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''''Tarih Bahçeli’yi affetmeyecek''
Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !Taklit imzayla muhasebeci vurgunu !
Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !Yatak odasına gizli bölme yaptırmış !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS