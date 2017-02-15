Güvenpark'taki minibüsler için yeni proje yolda

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak AKM-Gar-Kızılay metro hattı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Güvenpark minibüs duraklarının, yer altına yapılacak çok katlı otoparka alınmasıyla ilgili proje hazırlanması konusunda Belediye Meclisinden yetki aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısında alınan kararlara ve Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar'ın toplantıda meclis üyeleriyle paylaştığı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Fen İşleri Daire Başkanlığınca toplantıda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yapılacak AKM-Gar-Kızılay metro güzergahının son istasyonu olan Güvenpark'taki minibüs ve otobüs duraklarının bulunduğu alanda yapılacak çalışmayla entegreli olarak yer altına katlı otopark yapılması için Büyükşehir Belediye Meclisinden yetki istendi.

- "Tarihi dokuya zarar vermeyeceğiz"

Toplantıda meclis üyelerine bu kapsamda yapılması planlanan düzenlemeler hakkında bir sunum yapan Üçpınar, şunları kaydetti:

"Bu alanda zaten bir istasyon çalışması yapılacak. Bizler de burada trafik açısından sorun haline gelen minibüs ve otobüs durakları için yeraltı otoparkı projesini yapacağız. 2 ya da 3 katlı olarak düşündüğümüz otoparka, her katta 75 araç olmak üzere 225 araç park edebilecek. Otopark, metro istasyonuyla bağlantılı olacak şekilde tasarlanacak.

Durakları yer altına alıp, yukarda kalan bölümleri de yine park alanı olarak düzenleyip vatandaşların hizmetine sunacağız. Güvenpark'ta bulunan anıta ve tarihi dokuya zarar vermeyeceğiz. Korunması gereken alanlar korunacak. Burada her halükarda metronun çıkışı için bir yer, yukarıya kadar açılacak. Açılmışken, otoparkla beraber çalışsın istiyoruz. Milli Müdafaa Caddesi'nden giriş ve çıkış olacak ama Güvenpark'ın mevcut hali korunacak, zarar verilemeyecek."

Toplantıda Üçpınar'ın sunumundan sonra yapılan oylamada, yetki talebine ilişkin Başkanlık yazısı kabul edildi.

- Mağdur kadın ve çocuklara korunma evi

Meclis toplantısında ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin taşınmaz ve lojmanlarından, mağdur durumdaki kadınlar ve çocuklara korunma evleri tahsis edilebilmesi konusunda Belediye Encümeni'ne yetki verildi.

Toplantıda, İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in isminin Mamak'ta 844. Sokağa, Beşiktaş saldırısında şehit olan Polis Memuru Oğuzhan Duran'ın isminin Keçiören'de Bursa Caddesi'ne, şehit Haydar Çetin'in isminin Sincan Plevne Mahallesi'ndeki Fen İşleri Sokağı'na verilmesi de kabul edildi.

Bu isimlerin ayrıca Büyükşehir Belediyesince Yenimahalle'de İstanbul Yolu'nda yaptırılan Şehitler Parkı'nda değerlendirilmesi de onaylanırken, toplantıda Akyurt Balıkhisar ve Esenboğa Havalimanı arasındaki isimsiz yola da "Sultan Alparslan Caddesi" adı verilmesi kararlaştırıldı.

- Yetiştiricilere "kırkım makinesi" hediyesi

Toplantıda kırsal destek çalışmaları yapılması da oybirliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığınca, Ankara'nın ilçelerinde halk eğitim merkezleri tarafından verilen "kırkım" eğitimini alan ve sözlü sınavda da başarı olan yetiştiricilere ödül olarak koyun-keçi kırkım makinesi hediye edilecek.

Daire Başkanlığınca, Ankara sınırlarında standartlara uygun, dış pazarlarda söz sahibi olabilmek ve iç tüketime kaliteli ürün sağlayarak daha sağlıklı beslenmeyi gerçekleştirmek amacıyla sertifikalı fidanları kullanarak, "kapama bahçe ve bağ tesisleri" kurulacak. Proje çerçevesinde, vatandaşlara yüzde 75 hibe, yüzde 25 katkı payıyla destek olabilmek için gerekli hizmet veya mal alımları yapılacak.

- Halfeti'ye destek verilecek

Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediyesinin, kardeş belediye Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde restorasyon ve düzenleme çalışmaları yapmasını öngören yazısı da kabul edildi.

Buna göre, ilçeye meydan düzenlemesi, park alanı, bank, kamelya, kilit taşı, çocuk oyun grupları gibi yardımlarda bulunarak destek verilecek. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığınca da tarihi Halfeti bölgesinde kalan kentsel sit alanı ve etkileşim geçişi alanı olarak belirlenen alanlarda, imkanlar dahilinde restorasyon çalışmaları yapılacak.



