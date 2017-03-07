Güzel mankene ajan suçlaması

Şubat ayında yaşanan olayda Bonya'nın (37) valizinde gizli video kameralar üreten bir şirketin kartvizitini bulan ABD'li güvenlik yetkilileri, 37 yaşındaki eski Playboy mankene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve istihbarat ajansı KGB ile bağını sordu. Ancak Bonya'nın sosyal medya hesaplarını gösterip hiçbir bağlantısının olmadığını söylemesi üzerine serbest bırakıldığı belirtildi. Monako'da yaşadığını ve bu iddiaların gülünç olduğunu belirten Bonya, Instagram'da 5 milyon takipçiye sahip bir manken olduğunu söyleyince ABD'li yetkilileri ikna ettiğini aktardı.