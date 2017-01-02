HAC İŞLEMLERİNDE YENİ KOLAYLIK DAHA

Hac işlemlerinde yeni kolaylık daha

İlk defa bu yıl hac başvurusu yapacak adayların, hac ön ödeme ve kesin kayıt ile umre tahsilat işlemlerini PTT şubelerinden gerçekleştirebileceği bildirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

PTT'den yapılan yazılı açıklamada, halka daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurumlarla yapılan iş birliklerine bir yenisinin eklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adaylarının kayıt ve tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için PTT şubelerinin hizmet vermeye başladığı aktarılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ülke genelinde en yaygın ve en büyük tahsilat merkezi olan PTT, hiçbir bankanın olmadığı 42 ilçe, 1048 belde, 99 kasaba, 220 köy, 162 mahalle ve 2 mezra olmak üzere toplam 1563 yerleşim yerinde vatandaşlara hizmet sunuyor. Bu sayede hacı adayları Türkiye'nin her yerinden, evlerine en yakın mesafedeki PTT şubelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. PTT ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında PTT şubelerinden hac ön ödeme kayıt, hac kesin kayıt ve umre tahsilat işlemleri yapılabilecek. İlk defa 2017'de hac başvurusu yapacak adaylar ön kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş 20 Türk Lirası tutarındaki ücreti ödeyecek. Hacı adaylarından bunun dışında herhangi bir ek ücret tahsil edilmeyecek. Hacı adayları, Türkiye’deki bütün PTT şubelerinden 6 Ocak 2017'ye kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek."

AA
724
Cübbeli Ahmet'ten Reina açıklamasıCübbeli Ahmet'ten Reina açıklaması
5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı5 ülkeden vatandaşlarına Türkiye uyarısı
Diyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimiDiyarbakır'da roketatarlı saldırı girişimi
Yaralananların çoğu o ülkelerden gelmişYaralananların çoğu o ülkelerden gelmiş
Reina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybettiReina saldırısında kadın güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti
Nişanlısından yürek yakan sözlerNişanlısından yürek yakan sözler
Reina'nın sahibinden yeni açıklamaReina'nın sahibinden yeni açıklama
İstanbul polisini alarma geçiren ihbarİstanbul polisini alarma geçiren ihbar
CHP'liler ile polis arasında gerginlikCHP'liler ile polis arasında gerginlik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS