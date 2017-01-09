HACI ADAYLARI BUGÜNDEN İTİBAREN KAYIT YENİLEMEK ZORUNDA

Hacı adayları bugünden itibaren kayıt yenilemek zorunda

Hac görevini yerine getirmek için önceki yıllarda kayıt yaptıran hacı adayları, 31 Ocak'a kadar kayıtlarını yenilemezlerse başvuruları iptal olacak..

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Kutsal hac görevini yerine getirmek için geçen yıllarda kayıt yaptıran 1 milyon 300 bine yakın adayın bugünden itibaren 31 Ocak tarihine kadar kayıtlarını yenilememeleri halinde başvurularının geçersiz hale geleceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı yönetmeliğe göre, kutsal görevi yerine getirmek isteyenlerin ön başvuruları 6 Ocak'ta sona erdi. Avcılar Müftüsü Ömer Erden, hac görevini yerine getirmek isteyenlerin müftülükler veya internet ortamında başvurularını yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçen yıllardan yaklaşık 1 milyon 300 bin hacı adayı sırada bekliyor. Bunların da bugünden yani 9 Ocak'tan itibaren 31 Ocak'a kadar kayıtlarını güncellemesi gerekiyor. Bu uygulamaya çeşitli nedenlerle başvuruldu. Örnek olarak bazen evladı geliyor babasını yazdırıyor. Kurada çıkan baba çok nadir de olsa 'Bu yıl gidecek durumda değildim' diyebiliyor. Veya hacı adayı vefat etmiş oluyor. MERNİS üzerinden bize bilgi gelmediği, yakınları başvurmadığı için sırada bekliyor görünüyor. Kayıt yenileme ile bu gibi durumların önüne geçmiş olacağız."

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