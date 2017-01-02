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HACİZDEN KURTULMAK İÇİN BOMBA İHBARI YAPTI

Hacizden kurtulmak için bomba ihbarı yaptı

İzmir'de 1 ay içinde iki kez bir iş hanıyla ilgili yapılan bomba ihbarının perde arkası şoke etti.

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İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde bir ay içerisinde iki kez bir iş hanıyla ilgili yapılan asılsız bomba ihbarının altından çıkan gerçek, duyanları şaşırttı. İhbarları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 66 yaşındaki A.U.'nun evinin haciz yoluyla satışını engellemek için icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığı ortaya çıktı. A.U. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

Karşıyaka'da geçen 2 Aralık ve 27 Aralık tarihlerinde iki kez, çarşıdaki Vakıflar İş Hanı'na bomba konulduğu ihbarı yapılması üzerine polis alarma geçti. İlk ihbarda yalnızca bomba konulduğu, ikinci ihbarda ise "Suriye'de öldürdüğünüz IŞİD'cilerin hesabını vereceksiniz" ifadeleri kullanıldı. Geniş güvenlik önlemi alan polis, işhanı ve çevredeki binalarda bulunanları tahliye etti, iş hanını didik didik aradı. Bomba imha uzmanları ve özel eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda herhangi bir patlayıcı ya da bomba düzeneğine rastlanmadı.

ŞAŞKINA ÇEVİREN GEREKÇE

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbarın bir ankesörlü telefondan yapıldığını belirledi. Bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek ihbarı yapan kişinin A.U. olduğu tespit edildi. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan A.U. ilk ifadesinde, 50 bin lira borcu olduğunu, bu nedenle evine haciz geldiğini anlattı. A.U.'nun haciz işlemini durdurmak için, icra müdürlüklerinin bulunduğu iş hanıyla ilgili bomba ihbarı yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edilen A.U. tutuklandı.

DHA
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