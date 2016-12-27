HACKERLAR BRİTNEY SPEARS'I ''ÖLDÜRDÜ'' !

Hackerlar Britney Spears'ı ''öldürdü'' !

Sony Music Global'in Twitter hesabını hackleyen bilgisayar korsanları Britney Spears'ın öldüğünü duyurunca ortalık karıştı.

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Bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen Sony Music Global'in twitter hesabından Britney Spears’ın öldüğü haberi paylaşıldı. Sosyal medya bir saat boyunca bu haberle çalkalandı.

Sony Music Global şirketinin twitter hesabından dün sabah “Huzur içinde uyu Britney 1981-2016” tweeti ile “Britney Spears, kaza sonucu hayatını kaybetti. Detayları çok yakında paylaşacağız” mesajı yayımlandı. Daha sonra her iki tweet de silindi.

Dünyaca ünlü şarkıcının sözcüsü, CNN kanalına bağlanarak, 35 yaşındaki Spears'ın hayatta ve iyi olduğunu açıkladı.

Sony, tweet’lerin hacklenme sonucu atılıp atılmadığına dair bir yorum yapmadı ancak paylaşılan mesaj sebebiyle özür diledi.

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