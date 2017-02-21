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HADİSE AŞKINI İLAN ETTİ: ÖLÜRÜM SANA

Hadise aşkını ilan etti: Ölürüm sana

Hakan Sabancı ile Hadise arasındaki aşk dedikodularını yeniden alevlendirecek gece...

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Hakan Sabancı, 26'ncı yaşgününü önceki gece abisi Hacı Sabancı'yla birlikte yaşadığı Kanlıca'daki yalıda düzenlenen bir partiyle kutladı. Geceye aralarında Hacı Sabancı'nın sevgilisi Özge Ulusoy, Irmak Atuk ve Önder Bekensir'in de bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

Geceye katılanlar arasında, geçtiğimiz aylarda Hakan Sabancı'yla birlikte görüntülenen ünlü şarkıcı Hadise de vardı.

Mahmut Orhan'ın DJ kabinine geçtiği gecede bir ara Hadise de Orhan'a eşlik etti. Hadise, Tarkan'dan 'Ölürüm Sana' ve Duman'dan 'Senden Daha Güzel' şarkılarını çalıp dans etti.

Hakan Sabancı ve Hadise görüntülendikleri günlerde aşk dedikodularını yalanlamış, birlikte olmadıklarını söylemişti.

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