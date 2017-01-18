SON DAKİKAANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDE 1. MADDE KABUL EDİLDİ
CANLI MAÇFENERBAHÇE LİDERLİK ŞANSINI KAYBETTİ

HADİSE "HASTAYIM" DİYE İPTAL ETMİŞTİ ! İŞTE GERÇEK NEDENİ

Hadise "hastayım" diye iptal etmişti ! İşte gerçek nedeni

Hadise Uludağ'daki konserini hastalık nedeniyle iptal ettiğini söyledi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hadise, Uludağ konserini hasta olduğunu öne sürerek bir gün kala iptal etti. Ancak işin aslı bambaşka...

Uludağ'da düzenlenen White Fest'te sahne alacak olan Hadise, seyircilerle buluşmasına bir gün kala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hasta olduğunu yazdı ve seyircilerden özür diledi ancak işin aslının böyle olmadığı söyleniyor.
 
Sözcü'de yer alan habere göre Hadise’nin son anda "Hastayım" diyerek konsere katılmamasının sebebi seyircilerle arasında mesafe olmasını istemesi. Sahne ve seyircilerin arasında belirli bir mesafe olmasını isteyen ve bu talebini organizatörlere ileten Hadise, bu istekleri gerçekleşmeyince sahne almasına bir gün kala sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve sahneye çıkmayacağını söyledi.

--2644279.jpeg

988
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
Whatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yılWhatsapp'taki ihanet mesajı için 15 yıl
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !Asena Atalay'dan Caner Erkin'e şok !
Pentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planıPentagon'dan Türkiye'yi kızdıracak ''Suriye'' planı
Karlov suikastında organizatöre gözaltıKarlov suikastında organizatöre gözaltı
Ahmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkındaAhmet Hakan'ın kendisi de olmadığının farkında
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'den görüşme sonrası açıklamaKılıçdaroğlu ile Bahçeli'den görüşme sonrası açıklama
ABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri olduABD'nin eğittiği subay El Bab'ın yeni emiri oldu
Reina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalarReina'nın sahibinden çarpıcı açıklamalar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS