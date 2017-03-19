Hadise'den 2 milyon TL'lik anlaşma

Birçok firmanın marka yüzü olan ünlü şarkıcı Hadise, bu defa bir ayakkabı markası için kamera karşısına geçecek. Ünlü şarkıcının reklamdan kazanacağı para ise dudak uçuklattı.

Hadise bu reklam filminden 2 milyon TL alacak.



T AVUK REKLAMINDAN 600 BİN TL ALMIŞTI

Hadise bir tavuk markasının reklamı için kamera karşısına geçmişti. Mutfakta iki saat yemek yapan Hadise, çekim karşılığında 600 bin tl aldı. Ünlü sanatçı “Benim için farklı bir deneyim oldu” demişti.

2 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

Uzun süredir görüşmeler yapan Hadise ve firmanın sonunda 2 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor. Çekimler için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçmeye hazırlanan şarkıcının oynadığı reklam filmi, nisan ayında ekrana gelecek.

Hadise'nin son dönemde reklam yüzü olduğu firmalardan toplam 5 milyon TL aldığı iddia edildi.