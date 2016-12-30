Hafise Nine’nin artık sıcak bir yuvası var

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesi Kır Mahallesi’nde neredeyse yıkılmak üzere olan, iki katlı bir evde zor şartlarda yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Hafise Yıldırım’a el uzattı. Yürüme zorluğu çektiği için evine çıkamayan, akan damı nedeniyle özellikle soğuk ve yağışlı havalarda sıkıntı yaşayan Hafise Nine’nin sıcak bir yuva hayalini Başkan Menderes Türel gerçekleştirdi. Hafise Nine’ye Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından konteyner ev hediye edildi. Bahçede uygun bir alana monte edilen konteynırın evin anahtarı Hafise Nine’ye verildi.

SICAK BİR EVİM OLDU

Mutluluğu gözlerinden okunan Hafise Nine, yıllardır kendi başına yaşamaya çalıştığını belirterek “Düşüp ayağımı kırdım. Diz kapağımdan ameliyat oldum. Artık yürümekte iyice zorlanıyordum. Yağmurda akan soğukta ısınamayan evimin merdivenini inip çıkamaz olmuştum. Daha düzgün bir evim olsun istiyordum. Sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi sesimi duydu. Benimle ilgilendiler. Konyetner ev sözü verdiler. Menderes oğlumdan Allah razı olsun. Sıcak bir evim oldu. Artık merdiven inip çıkmak zorunda kalmayacağım. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.