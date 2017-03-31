Hain kardeşler

FETÖ'nün 17 Aralık'ta Emniyet müdürü Mehmet Akif Üner'i kullandığı, 15 Temmuz'da ise bu sefer diğer kardeş Binbaşı Fatih Üner'i kullandığı ortaya çıktı. İki kardeş de şu anda darbe girişiminden tutuklu yargılanıyorlar.

15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında ilginç ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Şu anda tutuklu olan eski Emniyet Müdürü Mehmet Akif Üner, FETÖ’cülerin hükümete yönelik ilk girişiminde sahne aldı. 17 Aralık sonrası Üner diğer polislerle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DENEMEDE “BİNBAŞI” ÜNVER



Bu sefer Emniyet Müdürü Üner yerine, Binbaşı Fatih Üner sahnedeydi. Binbaşı Fatih Üner’in, tutuklu eski Emniyet Müdürü Mehmet Akif Üner’in kardeşi olduğu tespit edildi.

Binbaşı Fatih Üner’in 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek verdiği Genelkurmay Başkanlığı’ndaki kamera kayıtlarının incelenmesi ile ortaya çıktı. Darbe girişiminin başarısız olmasıyla sivil kıyafetlerle Genelkurmay Başkanlığı’ndan çıkan Üner tutuklanarak cezaevine gönderildi.





KIZKARDEŞ DE İSTİHBARAT RAPORLARINDA



Darbeci iki kardeşin bir de kız kardeşleri olduğu ve istihbarat raporlarına göre bu kız kardeşin 2011-2015 yılları arasında örgüte bağlı bir şirkette çalıştığı tespit edildi.