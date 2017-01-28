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HAİNLER CANIMIZI YAKAMADAN YAKALANDI

Hainler canımızı yakamadan yakalandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 21 Ocak'ta Cerablus'ta bomba yüklü araç ele geçirildi, içindeki teröristler de sağ yakalandı.

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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 21 Ocak'ta Cerablus'taki askerlere yönelik saldırıda kullanılması planlanan bomba yüklü araç, Fırat Kalkanı Harekatı'nı icra eden unsurlarca, saldırıyı gerçekleştiremeden ele geçirildi. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatmayı planlayan terörist sağ yakalandı.

Araçtakilerin Münbiç'ten yola çıktıkları ve Cerablus'taki Türk askeri konvoyuna saldırmayı planladıkları belirlendi.

Teröristler, ifadelerinde eylem talimatını Münbiç'te bulunan terör örgütü PKK/PYD'nin elebaşılarından aldıklarını itiraf etti.

Teröristlerden Hüseyin el-Hamad, bomba yüklü aracı Münbiç'ten Cerablus'a getirme ve Türk askeri konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatma emrini YPG ile PKK'dan aldığını söyledi. Terörist, bu emrin, "Dindar" ve "Fırat" isimli elebaşılar tarafından verildiğini belirtti.

Cerablus sakinlerinden olduğu belirlenen aracın şoförü Muhammed Rahim de görevinin araçtaki bombanın kumandasını Münbiç'ten getirmek olduğunu kaydederek, "Aracı Cerablus'un çevresinde Türk konvoyunun geçişi sırasında patlatmak istiyorduk." itirafında bulundu.

AA
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