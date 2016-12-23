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HAİNLER HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALMIŞ !

Hainler her şeyi kayıt altına almış !

Van'da 8 PKK'lının 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

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Van'da terör örgütü PKK'ya üye oldukları ileri sürülen 8 sanık hakkında on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, teröristlerce kullanılan sığınakta bulunan, Başkale ilçesinde faaliyet gösteren örgüt üyelerine ait bilgiler ve kod isimleri ile dağıtılan silahlar ve mühimmata ait kayıtların yer aldığı belge delil sayıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK  üyesi oldukları iddiasıyla dava açılan 8 sanık hakkında on beşer yıla kadar hapis cezası istendi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 Ağustos'ta PKK'ya yönelik operasyonda  gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan  iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5  yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, terör örgütü  PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya  tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin  ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin  varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla  kurulduğu, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği ve  saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Dağıtılan silahlar ve mühimmat kayıt altına alınmış

İddianamede, Barış Mahallesi Yavrucak mezrası Şireş Yaylası'nda PKK'lı  teröristlerce kullanıldığı tespit edilen sığınakta çok sayıda örgütsel doküman  ele geçirildiği bildirildi.

Dokümanlarda, yakalanan şüphelilerin kullandıkları kod isimler ile  terör örgütüne sunduğu raporların bulunduğu kaydedilen iddianamede, ayrıca  teröristlerin şüphelilere dağıttığı silahlar ve mühimmatla ilgili bilgilerin de  kayıtlarda yer aldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin terör örgütü PKK adına ilçede faaliyet  yürüttükleri vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüyle organik bağ içinde olmadan ve hiyerarşik ilişki içine  girilmeden şüphelilere kod adı verilmeyeceği, bugüne kadar yapılmış ve yapılmakta  olan soruşturmalardan açıkça anlaşılmaktadır. Şüphelilere dağıtılan silahların  seri numarası ve markasına kadar yazıldığı, şüphelilerle ilgili bilgilerin doğru  olduğu, Başkale ilçe merkezi ve kırsalında terör örgütü adına faaliyet  yürüttükleri, tüm soruşturma evraklarından anlaşılmaktadır.

Şüphelilerin ilgili sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması kamu  adına talep olunur."

AA
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