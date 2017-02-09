Hakan Fidan ile ilgili şok ''FETÖ'' iddiası

Eski Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri Ahmet Takan, Yeni Çağ gazetesinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir yazı kaleme aldı.

Takan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Katar'da bulunan FETÖ'cülerle 'barış görüşmesi' yürüttüğünü yazdı.



Ahmet Takan MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın körfez ülkelerine sıklıkla gidip gelen bir isim olduğunu belirtirken "AKP'de çok önemli isimlerden duymasam kaleme almayı hiç düşünmem" diyerek başladığı köşe yazısında "Hakan Fidan, Katar ziyaretlerinde Fethullah Gülen cemaatinden bazı isimlerle bir araya geliyor, barış görüşmeleri yapılıyor" iddiasını gündeme taşıdı.

Bu iddia ile ilgili olarak "Ayrıntı sorarsanız; var ama şahsi görüşlere dayalı. Bana sorarsanız referandum ve sonrasında takip edilen ince ayarlı süreçte hiçbir gelişme bana sürpriz gelmez." diye yazan Ahmet Takan kendine göre "nedenlerini" maddeler halinde sıraladı.

İşte Ahmet Takan'ın yazısındaki o bölüm:

Nedenlerini kaba taslak şöyle sıralayabilirim:

* 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş aktörlerinden Tümgeneral Mehmet Dişli ile ilgili bazı şaibelerin hâlâ ortalıkta dolaştığı ve abisi AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'nin mevcut görevine hâlâ devam ettiği ...

* 15 Temmuz hain darbe girişimini araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun çalışmasını çok yakından takip eden bir gazeteci olarak, dosyanın nasıl kapatıldığını çok iyi bildiğimden, nasıl suyuna tirit bir çalışma yürütüldüğünü gördüğümden.. Devlet ve millet bekasını tehdit eden böyle hain bir girişimi aydınlığa çıkarmak için ek çalışma süresini bile kullanmamasından... Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MİT Müsteşarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu'nun komisyona getirilmemesi... Tutuklu olan darbecilerin gidip dinlenilmemesi...

* Adil Öksüz muamması..

*Ziraat Bankası, Halkbank ve THY gibi kuruluşların Varlık Fonu'na devredilmesi...

* Son olarak da, AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya'nın bir toplantıda açık açık sarf ettiği, "Hükümet üyelerinde ve Milletvekillerimizde ByLock çıkmadı" sözleri. Hani!.. "Kabine içinde en az 6 Bakanda ByLock tespit edildi, AKP'de 50'ye yakın da ByLockcu mebus var" iddialarını sarayın en baş danışmanlarından ve bazı AKP ileri gelenlerinden kulaklarımla duymasam neredeyse ben de inanacağım Erol Kaya'ya!..

* Oslo görüşmelerinin önce hakaretlerle nasıl inkar edildiğini, sonra da "çözüm süreci" adına nasıl can siparene savunulduğunu da hatırlayın.

Kaynak: Yeni Çağ