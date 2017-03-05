Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı

15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde Hulusi Akar ile görüşmek için karargaha gelen MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı o gün uğurlayan kadın subayın kim olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı’nda yaşananlara yönelik hazırlanan çatı iddianamesinde Üsteğmen Kübra Yavuz 123 No’lu sanık olarak yer aldı. Girişim öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek için Karargâh’a gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı Protokol Subayı Kübra Yavuz uğurladı. Bu an kameralara yansıdı.

Habertürk'ün haberine göre; Görüntülerde, Fidan’ın cuntacı Özel Kuvvetler personeli baskınından 15 dakika önce Karargâh’tan ayrıldığı görülüyor. Genelkurmay’da yapılan sorgulama sırasında FETÖ ile irtibatını kabul eden Yavuz’un, savcılıktaki sorgusunda ise önceki ifadesini reddettiği öğrenildi.

FETÖ Ana İddianamesi’nde 123’üncü sanık olan Üsteğmen Kübra Yavuz, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, Karargâh’tan uğurladıktan 15 dakika sonra darbe girişimi başladı. Yavuz’un Genelkurmay koridorlarındaki görüntüsü kameralara yansıdı.