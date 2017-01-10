HAKAN SABANCI BAKIN KİMLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Sabancı bakın kimle görüntülendi

Hadise ile görüştüğü ortaya çıkan Hakan Sabancı bu kez ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi.

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Aslışah Alkoçlar'la ilişkisini bitirdikten sonra şarkıcı Hadise ile görüştüğü ortaya çıkan Sabancı, bu kez ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi.

Hakan Sabancı'nın adı yine bir güzelle anılıyor! Aslışah Alkoçlar'la ilişkisini bitirdikten sonra şarkıcı Hadise ile görüştüğü ortaya çıkan Sabancı, bu kez ressam Nilay Erköseoğlu ile görüntülendi. İkili, Kartalkaya'da tatil yapıyor.
 
ARKADAŞLARI EŞLİK ETTİ
 
Sabancı ile Erköseoğlu, geçtiğimiz günlerde Kaya Plazzo Otel'e gitti. İkiliye, Sabancı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile arkadaşları da eşlik etti. Kayak yapmayı tercih etmeyen çift, birlikte yürüyüş yaparken görüldü.

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