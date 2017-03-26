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HAKAN SABANCI ESMER GÜZELLE GECELERDE

Hakan Sabancı esmer güzelle gecelerde

Hadise ile aşk yaşadığı konuşulan Hakan Sabancı, esmer bir güzelle görüntüleri ortaya çıktı.

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Arzu-Ömer Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı, son dönemde Hadise’yle aşk yaşadığı haberleriyle gündemde. Cemiyet hayatının gözde bekarı, kendisinden 6 yaş büyük şarkıcıyla sık sık gece kulüplerinde ve ev partilerinde boy gösteriyor. Ancak ikili basına malzeme vermemek için gittikleri mekandan ayrı ayrı çıkıyor.

Hakan Sabancı ve Hadise, geçen çarşamba akşamı da Ulus 29’daydı ve mekandan yine peş peşe ayrıldı.

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Ancak Sabancı ertesi gün Gizli Kalsın adlı kulüpte başka bir kızla buluştu. Sabahın erken saatlerine dek dans edip eğlenen ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken ikilinin görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı. Hadise’nin bu sürpriz arkadaşlığa ne diyeceği merak konusu...

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