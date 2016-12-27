YEREL HABERLER
Sakarya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAKAN ŞÜKÜR NEYLE SUÇLANIYOR ?

Hakan Şükür neyle suçlanıyor ?

Darbe girişiminden önce ABD'ye kaçan Hakan Şükür'ün 3 soruşturma dosyası birleştirildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne giden eski milli futbolcu Hakan Şükür hakkında açılan 3 ayrı dosya Sakarya'da toplandı. 3 ayrı soruşturma dosyası birleştirilerek Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılacak.

İstanbul'da aralarında Arif Erdem, Uğur Tütüneker ve İsmail Demiriz hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturmada şüpheli olarak yer alan Hakan Şükür'ün dosyası ayrılarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Hakan Şükür hakkında 27 Temmuz 2014 tarihinde Emniyet içerisindeki cemaat yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edilen polisleri İstanbul Adalet Sarayı'nın nezarethanesinde ziyaret ettiği için başlatılan soruşturma dosyası da Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Ayrıca Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hakan Şükür ile babası Selmet Şükür'ün terör örgütüne finansal destek sağladığı gerekçesiyle haklarında açılan 3'ncü bir soruşturma da bulunuyor. Bu üç ayrı dosyanın birleştirilerek Hakan Şükür hakkında Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılacağı öğrenildi.

DHA
461
Hıncal Uluç'a çok ağır suçlamaHıncal Uluç'a çok ağır suçlama
Yalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlarYalıda öldürülen şoförün cenazesinde gergin anlar
Yılmaz Morgül'den büyük gafYılmaz Morgül'den büyük gaf
Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!Türkiye sınırında kuş gribi alarmı!
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttıAraçtaki gizli bölme polisi şaşırttı
"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler
Netanyahu'nun yeni korkusu !Netanyahu'nun yeni korkusu !
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombasıFenerbahçe'den Ben Arfa bombası
İkinci el cep telefonu alanlar dikkat !İkinci el cep telefonu alanlar dikkat !
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS