HAKEMDEN REİNA SALDIRISIYLA İLGİLİ SKANDAL PAYLAŞIM

Hakemden Reina saldırısıyla ilgili skandal paylaşım

Sosyal medyada Reina saldırısıyla ilgili tepki çeken bir yorum da TFF hakemi Süleyman Belli'den geldi.

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39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısının ardından, sosyal medyada yapılan birçok paylaşım tepki çekmişti. O paylaşımlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'nin sosyal medya sitelerinden Facebook'ta yaptığıydı... Hakem Süleyman Belli, saldırının ardından 'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı. Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence mekanı Reina'da yılbaşı gecesi yapılan terör saldırısında 39 kişi yaşamını yitirmişti.

Alçak saldırının ardından sosyal medya hesaplarında yapılan bazı yorumlar ise büyük bir tepki topladı. O mesajlardan birisi de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kişisel Facebook hesabından  'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı.

Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi ve Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

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TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.

İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.

PROFİLİNİ KARARTTI

Hakem Süleyman Belli, paylaşımının sosyal medyada çok büyük bir tepki toplamasının ardından, o mesajını sildi, profil ve kapak fotoğraflarını da kararttı!

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