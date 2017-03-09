Hakimden, Adem Huduti'ye: Hiç sezmedin mi ?

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili tutuklanan dönemin 2. Ordu Komutanı Huduti, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki savunmasında, mahkeme başkanının "Bunca yıllık askeri hizmetin olduğunu söylüyorsun. Terör örgütü FETÖ'yü hiç sezmedin mi, güçlendiğinin farkına varmadın mı" sorusu üzerine "hiç sezmediği" iddiasında bulundu. Huduti, "(FETÖ'nün güçlenip güçlenmediğini) Hayır sezmedim çünkü bu tip konular Genelkurmay istihbarattan alınır. Bu alınan personeller hakkındaki bilgilerinde olumsuz hiçbir belge, bilgi yok" dedi.

Huduti, Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen davadaki savunmasında 15 Temmuz'da "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından yayınlanan mesajda görevlendirme listesi bulunduğunu belirterek, "Kalın bir kalemle belirtilmiş bir sıkıyönetim mesajı vardı. Mesajı inceledim. Son imzalara bakınca o anda bu emrin uygunsuz bir emir olduğunu, uymayacağımızı emrettim." şeklindeki iddiasına yer verdi.

Konutundan dışarı çıkmadan önce Genelkurmay İkinci Başkanı'nı aradığını aktaran Huduti, “Kendi yoktu, hanımefendiye ne olup bittiğini sordum. Heyecanlı bir sesle uçakların çok alçaktan uçtuğunu, Ankara'da bombaların atıldığını söyledi. Olay daha vahim hale geldi. Karargaha gidip, yönetimi elime almak istedim." diye savunma yaptı.

Makamındaki telefon görüşmelerinin büyük bölümünü askeri hat olan "tafix" üzerinden yaptığını anlatan Huduti, "Cep telefonlarıyla da görüştüm. Olayın gizliliği nedeniyle uzun hattan görüştüm. Benim hatırladığım iki tuğgeneral ve Bahadır Erdemli ile birlikte odaya girdik. İkisi de darbeyle ilgili bir şey beyan etmediler. Avni Angun Paşa beni aradı; 'Komutanım karargaha gelemiyorum, kapıda silahlı askerler beni geri çevirdi' dedi. O zamana kadar bizde böyle bir olay olacağını düşünmedim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç, Malatya Valisi Mustafa Toprak ile saat kaçta görüştüğünü sorması üzerine Huduti, ilk görüşmeyi saat 00.00'da yaptıklarını öne sürdü.

'YATAKTA UYUYORDUM'

Evden çıktığında saat 23.50 gibi cep telefonundan bir kez Vali Toprak'ı aradığını ancak ulaşamadığını savunan Huduti, bu sırada mahkeme başkanı Koç'un “Daha önce arama fırsatınız olmadı mı?” sorusu üzerine “Daha önce bir talebim olmadı. Yatakta uyuyordum. Ne olduğunu bilmiyordum. Giyindim, aşağı indim ve aracıma bindim. Bindikten sonra bağlayın (telefonları) diye emirlerimi verdim.” dedi.

Mahkeme Başkanı Koç'un "Bunca yıllık askeri hizmetin olduğunu söylüyorsun. Terör örgütü FETÖ'yü hiç sezmedin mi, güçlendiğinin farkına varmadın mı?" sorusu üzerine Huduti, "Hayır sezmedim çünkü bu tip konular Genelkurmay istihbarattan alınır. Bu alınan personeller hakkındaki bilgilerinde olumsuz hiçbir belge, bilgi yok. Buradaki personelin hemen hemen hepsini göreve başladığımda tanıdım, personeli tanımak için zaten vaktim olmuyor." yanıtını verdi.

Koç'un 7. Ana Jet Üssü Komutanı Emin Ayık'la görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Huduti, "Akşam durum hakkında bir bilgi aldım. Uçak kalkmayacağı konusunda bilgi verdi. Avni Paşa saat 04.00-04.30 sıralarında 4 uçak indiğini söyledi. Daha sonra 6 uçak indiğini öğrendiğini, sonra emniyetle birlikte hareket ettiğini ve uçakların kendi komutanlığının izniyle indiğini bana iletti.” dedi.

Darbe girişiminde 1'inci, 3'üncü ve Ege Ordu Komutanlarıyla birçok kez telefonla konuştuğunu iddia eden Huduti, o gün çok yoğun telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Ankara'da bulunan kitapların kendisine ait olup olmadığı ve üzerilerindeki işaretlemelerin kendisi tarafından yapılıp yapılmadığı sorulan Huduti, kitapların kendisinin olduğunu belirterek, "Okuduğum tüm kitapları işaretlerim. Ben Ergenekon ve Balyoz'la ilgili o dönem tüm kitapları aldım. Emekli olunca tekrar inceleyecektim." dedi.

“Daha erken bir saatte basın açıklaması yapma imkanı bulmadınız mı?” sorusu üzerine ise Huduti, imkan bulamadığını, sorumluluk alanında olan 17 kentteki darbe girişimini engellemek için çalıştığını ileri sürdü.

Şu anda 2. Ordu Komutanı olan, dönemim Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşmesinin detaylarının sorulması üzerine Huduti, “Silahlara, mühimmata sahip olmasını, bu durumun doğru olmadığını, gelen her talimatta benden ve kurmay başkanımdan sözlü emir almasını ifade ettim.” iddiasında bulundu.

Huduti, "Darbecilerin beni Ankara'ya götürmesiyle ilgili önceden bir karar alındığını değerlendiriyorum. Kara havacılık alayına gitmeleri benim konutuma gelişlerinden öncedir." dedi.

"Odanızda size silah doğrultuldu mu?" sorusuna da Huduti, "Albay Bahadır Erdemli tarafından doğrultuldu. Bahadır Erdemli ve Mustafa Serdar Sevgili'nin silahlarını Sedat Kaya aldı. Her ikisinin de silahı benim odamda alındı." yanıtını verdi.

Huduti daha sonra sanık avukatlarının sorularını yanıtladı. Duruşmaya öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.