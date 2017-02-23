  • Darbeci albaydan kan donduran talimat !
  • Beşiktaş Arena'da turladı !
  • Torba Kanun teklifi Meclis'ten geçti !
  • Şoke eden iddia ! 2 Türk komandosu Yunanistan'a kaçtı
  • Memurun hayatını değiştirecek düzenlemenin detayları belli oldu
YEREL HABERLER
Hakkari Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAKKARİ'DE BİR HAKİM FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Hakkari'de bir hakim FETÖ'den tutuklandı

Hakkari'de görev yapan bir hakim ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde FETÖ üyesi bir kadın hakim ile ByLock kullandığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında HSYK 2. Dairesinin 20.02.2017 tarihinde 227 Hakim ve Savcı hakkında ihraç kararı vermesine istinaden İlimiz Şemdinli İlçesinde hakim olarak görev yapan N.Ş.D. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 20.02.2017 günü saat: 21.16 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. N.Ş.D 21.02.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan FETÖ/PDY bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ByLock kullandığı tespit edilen İ.T. isimli kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
285
-
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi yakalandı
Aliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmediAliyev, Fatih Portakal'ın o sözlerini affetmedi
CHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiasıCHP milletvekilinden ortalığı sarsan 'villa' iddiası
MHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketiMHP'yi karıştıracak Meral Akşener anketi
Öğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyorÖğretmenlere yeniden eğitim ve performans ölçümü geliyor
Porno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktıPorno yıldızı Jenna Jameson İslam düşmanı çıktı
Skandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlarSkandal ! Teröristlere işsizlik maaşı ödüyorlar
PKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan ettiPKK infaz ettiği teröristi kahraman ilan etti
Erdoğan ile görüşmeden önce YPG'ye gitmiş !Erdoğan ile görüşmeden önce YPG'ye gitmiş !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS