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HAKKARİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA

Hakkari'de PKK'lı teröristlerle çatışma

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'li teröristler arasında çatışma yaşandı.

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Alınan bilgilere göre, bir grup terörist tarafından dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Derecek beldesi Samanlı bölgesindeki üs bölgesine ateş açıldı. Mehmetçik'in anında karşılık vermesi ile kısa süre devam eden çatışmanın ardından teröristler bölgeden kaçtı. PKK'lı teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

İHA
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