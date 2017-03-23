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HAKKARİ'DE SIZMA GİRİŞİMİ: 1 ASKER ŞEHİT, 4 YARALI

Hakkari'de sızma girişimi: 1 asker şehit, 4 yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

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Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Türkiye'nin Kuzey Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine bugün saat 22.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist, sisli havadan da yaralanarak sızma girişiminde bulundu. Nöbet tutan askerlerin fark ettiği teröristler, uzun namlulu silahlar ve roketatarla saldırı düzenledi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği PKK'lı teröristler kaçarken, saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp Hakkari'de hastaneye getirilerek tedaviye alındı.

Takviye birliklerin sevk edildiği bölgede, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, " 22 Mart 2017 tarihinde saat 21.15 sularında Hakkari ili Çukurca ilçesi Gerkitepe Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

DHA
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