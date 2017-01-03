YEREL HABERLER
Hakkari Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HAKKARİ'DEKİ FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Hakkari'deki FETÖ şüphelisi yakalandı

Hakkari'de hakkında yakalama kararı olan FETÖ şüphelisi yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Hakkari'de, Fetulahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda, örgüte üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan B.E. polis tarafına gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1.1.2017 günü İlimiz Merkez Depin Polis Kontrol ve Uygulama Noktasında yapılan uygulamalarda B.E. isimli şahsın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir"denildi.

Öte yandan Hakkari'nin Bulak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yapılan uygulamada ise PKK/KCK "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Soruşuturma sürüyor.

DHA
372
Barbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildiBarbaros Şansal KKTC’den sınır dışı edildi
Kırgızistan'dan açıklama geldiKırgızistan'dan açıklama geldi
Refaketçi kadına tecavüze kalktıRefaketçi kadına tecavüze kalktı
Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"Trump: "Başkalarının bilmediklerini biliyorum"
İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !İSTANBUL'DA PLASTİK FABRİKASINDA BÜYÜK YANGIN !
Reina saldırısını yapan terörist böyle kaçmışReina saldırısını yapan terörist böyle kaçmış
Kılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyorKılıçdaroğlu Anayasa teklifinin geri çekilmesini istiyor
Bakanlık'tan elektrik kesintisi açıklamasıBakanlık'tan elektrik kesintisi açıklaması
Reina'da milyarder iş adamı da öldürülmüş !Reina'da milyarder iş adamı da öldürülmüş !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS