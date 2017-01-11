HALAÇOĞLU, BAHÇELİ İLE NE KONUŞTU ?

Halaçoğlu, Bahçeli ile ne konuştu ?

Anayasa değişiklik teklifine ''hayır'' oyu vereceğini açıklayan MHP'li Yusuf Halaçoğlu, Meclis'te Bahçeli ile sohbet etti.

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Anayasa değişiklik teklifinde üçüncü güne girilirken, gözler 'hayırcı' milletvekillerine çevrildi.  Anayasa Değişiklik Teklifine dört isimle birlikte 'hayır' oyu vereceğini açıklayan MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halacoğlu'nun dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yle Meclis'te uzun bir sohbette bulunması, "Halaçoğlu da Seyfettin Yılmaz gibi hayır oyu vermekten vazgeçti mi?" sorusuna neden oldu. 

Hürriyet'ten Aysel Alp'in konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Halaçoğlu,  "Anayasa değişikliğine ben yine 'hayır', diyorum" karşılığını verdi.  

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında Bahçeli'nin kendisini çağırması üzerine yanına gittiğini anlatan Halaçoğlu şöyle konuştu: "Evet, hayır' meselesini konuşmadık. Ancak ben teklife ilişkin görüşlerimi söyledim.  Mevcut Anayasanın 7.maddesi yasama yetkisinin Türk milleti adına TBMM'ye verdiğini ve bu yetkinin devredilemeyeceğini düzenliyor. Oysa teklif, bu yetkili tek bir kişiye bırakıyor. Genel Başkana bunu söyledim. 

İKİ SAAT SÜRDÜ

O da kendi görüşlerini izah etti.  'Size karşı bir tepkim yok, görüşlerinize saygı duyarım' dedi. Ben de kendisine teşekkür ettim. 'Aldığım terbiye gereği genel başkanımız olarak size en ufak bir saygısızlık yapmıyorum' dedim.  Genel kurulda başlayan görüşmemiz, kuliste de devam etti. Yeni çalışmalarım hakkında bilgi aldı. Yaklaşık iki saat süren bir görüşme oldu."

"FİKİRLERİME SAYGI DUYDUĞUNU SÖYLEDİ"

Bunun şimdiye kadar olması gereken bir görüşme olduğunu belirten Halaçoğlu, "Kendisinin beni daveti güzeldi. Fikirlerimize saygı duyduğunu söylemesi çok güzeldi.  Ama ben 'hayır' oyunda aynen devam ediyorum. Benim açımdan değişen bir şey yok. Sadece genel başkanla diyalog kurduk, fikirlerimi doğrudan kendisine söyleme fırsatı buldum. Medenice sohbet ettik. Sonuçta kendisi genel başkanım" diye konuştu. 

"BAŞBUĞ BİLE SORARDI"

Ülkücü camiada ne olursa olsun liderin peşinden gidilir, anlayışının hakim olduğu yorumlarına Halaçoğlu, "1967'de üniversiteye girdim, anne babamdan ve ülkücü camiadan aldığım terbiye gereği liderimize saygısızlık etmeyiz ancak fikrimizi de söyleriz, şiarımız böyle. Rahmetli Başbuğumuz, Alparslan Türkeş bile danışırdı. Örneğin kendisi gümrük birliğini istemesine rağmen, MYK'de oylanmasını istedi ve 'hayır' kararı çıktı. Bize 'çocuklar aslında çok iyi yaptınız' dedi.  Düşünün, Başbuğ çevresine sorardı . Türk Tarih Kurumu Başkanlığım sırasında birkaç kez beni ziyarete geldi, fikirlerimi sordu. Demirel, Özal onlar da sorardı. Çünkü bizler fikir adamıyız" dedi.

Hürriyet
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