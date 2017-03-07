Halaçoğlu: ''Türk tipi bir başkanlık sistemi yok''

Adana'da Gaziantep Bağımsız Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ile birlikte "Tek Adam Yönetimine Hayır" konferansı düzenleyen MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, hükümetin bahsettiği gibi Türk tipi bir başkanlık sisteminin var olmadığını söyledi.

Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi'ndeki konferansta Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, kendilerini izleyen yüzlerce vatandaşa anayasa değişikliğine neden "Hayır" dediklerini anlattılar. Anayasa konularındaki hedeflerinin şahıslar ya da partiler olmadığını belirten Halaçoğlu, Türk milletinin önüne bir anayasanın getirildiğini ve buna evet mi yoksa hayır mı denileceğinin sorulduğunu ifade etti. Kim gelirse gelsin tek adamlık rejimi kabul edemeyeceklerini dile getiren Halaçoğlu, "Birileri neden "Evet" dediklerini bir türlü anlatamıyorlar ama, biz madde madde anayasayı tahlil ediyoruz ve Türk milletinin hayrına olup olmadığına bakıyoruz. Şunu söyleyeyim hayrına hiçbir şey yok. Biz hayra inanıyoruz, hayır olsun istiyoruz Türkiye için ve inşallah önümüze hayırla çıkacaktır bu millet, "Hayır" diyecektir" diye konuştu.

TÜRK TİPİ YÖNETİM VARDIR

Halaçoğlu, Türk tarihinde hanların ve padişahların olduğunu ve hiçbirinin başlıktaki gibi yetkilerinin olmadığını kaydetti. Türk tipi bir başkanlık sisteminin var olmadığını savunan Halaçoğlu, şöyle devam etti:

"Türk tipi yönetim vardır. Osmanlı padişahları dahi böyle yetkiye sahip değildi. Onlar tam tersine adalete bağlı insanlardı. Topkapı Sarayı'nda Divan-ı Hümayunun toplandığı bir kule vardı. Ona Kasrı-ı Adl denilirdi. Yani adalet kulesi, kasrı, sarayı denirdi. Orada divan toplanır, Divan-ı Hümayunda karar alınır, o kanun padişaha sunulurdu. Padişahın kendisi kanun yapmazdı".

HDP'LİLERİ "HAYIR" OYU KULLANIRKEN GÖRMEDİK

Kendilerinin anayasa değişikliğine "Hayır" dediklerini ve bunun için HDP ve terör örgütü PKK ile aynı kefeye koyulduklarını hatırlatan Prof. Dr. Özdağ, şunları söyledi:

" "Güzel söylüyorsunuz da HDP ve PKK da aynı şeyi söylüyor" diyorlar. Bakın ben hocamla Meclis'te "hayır" oyu attık. Ama hiç bir HDP'liyi "Hayır" oyu atarken görmedik. Siz gördünüz mü? Hayır kullanmadılar. Çünkü HDP ve PKK "Hayır" demiyor. HDP ve PKK diyor ki "Ben başkanlığı kabul ederim ama bunun karşılığında federasyon isterim'. Bunlar da diyor ki "Federasyon olmaz, özerklik'. Burada anlaşamıyorlar. Ama öte yandan HÜDAPAR diyor ki "Ben Kürdistan için evet diyorum'. Doğrusu Abdullah Öcalan da içeriden "Özerkliği kabul edin. Bir an önce ben buradan çıkayım" diye haber gönderiyor. Ama Cemil Bayık diyor ki "Hayır, biz Suriye'de bir devletçik oluşturduk. Artık güçlüyüz özerklik bizim için yeterli değil. Federasyon için ısrar edeceğiz. ABD ve AB'den hiç ses çıkmıyor. Birilerinin dediği gibi hiç karşı görünmüyorlar. Çünkü biliyorlar ki başkanlıkta her şeyi kontrol eden bir adam var. Bir adamı kontrol ederlerse tüm Türk devletini kontrol edecekler".

Konuşmaların sonunda salonu dolduran vatandaşlar, Halaçoğlu ve Özdağ'a sorular sorarak anayasa değişikliğine ilişkin detaylı bilgiler almaya çalıştı.