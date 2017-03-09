HALAÇOĞLU VE ÖZDAĞ'A BİR SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA !

Mersin'in Mezitli ilçesinde, ülkücü oldukları belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi. Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.
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