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HALAÇOĞLU VE ÖZDAĞ'A BİR SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA !

HALAÇOĞLU VE ÖZDAĞ'A BİR SALDIRI GİRİŞİMİ DAHA !

Mersin'de bir grup Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ'a saldırı girişiminde bulundu.

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Mersin'in Mezitli ilçesinde, ülkücü oldukları belirtilen bir grup Ümit Özdağ ve Yusuf Halaçoğlu'nun katıldığı toplantıya girmek istedi. Toplantının yapıldığı düğün salonunda önceden önlem alan çevik kuvvet ekipleri yaklaşık 150 kişilik grubu engelledi.

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