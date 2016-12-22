HALEP'TE TAHLİYELER TAMAMLANDI

Halep'te tahliyeler tamamlandı

Sivil ve muhaliflerin bulunduğu Halep'te tahliyeler tamamlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı  teröristlerin kuşatmasındaki doğu Halep'ten ve muhaliflerin kontrolündeki Fua ve  Kefreya beldelerinden karşılıklı tahliyeler sona erdi.

Tahliye bölgesinden alınan bilgiye göre, kuşatma  altındaki doğu Halep'ten son olarak çoğunluğu silahlı muhalifleri taşıyan 5  otobüs, 30 araçtan oluşan son tahliye konvoyu çıktı. Ramuse'deki rejimin kontrol  noktasından hareket eden yaklaşık bin kişilik konvoy Halep'in batısında  muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine yöneldi.

Halep'ten bugün 10 otobüs ve 420 özel araçın bulunduğu konvoyla  yaklaşık 3 bin 500 kişi tahliye edildi.

Buna karşılılık İdlib'te muhaliflerin kuşatmasında bulunan Fua ve  Kefreya beldelerinden yaklaşık 250 kişi, Halep'in batısındaki rejim bölgelerine  ulaştı.

Halep'in doğusundan muhaliflerin de çıkmasıyla Halep kent merkezi  tamamen Esed ordusu ve rejim yanlısı yabancı terör gruplarının kontrolüne girdi.

Tahliyelerin başladığı 15 Aralık Perşembe gününden beri Halep'ten 45  bin civarında sivil ve muhalif, yüzlerce otobüs ve binlerce sivil araçla  Halep'ten çıkış yaptı. Rejim yanlısı yabancı terörist grupların kontrolündeki Fua  ve Kefreya'dan ise toplamda 2 bin kişi tahliye edildi.

Tahliye sürecek

Türkiye ile Rusya'nın öncülüğünde gerçekleşen ateşkeş ve tahliye  mutabakatına göre, doğu Halep'teki sürecin tamamlanmasıyla Şam'da rejim  güçlerinin kuşatmasındaki Madaya beldesi ve Zebadani ilçesinden çıkışlar  başlayacak. İki bölgeden bin 500 kişinin İdlib'e nakledilmesi öngörülüyor. Madaya  ve Zebadani, açlıktan ölümlerin yaşanmasıyla gündeme gelmişti.

Doğu Halep'ten siviller ve muhalifleri tahliye eden ilk konvoy 15  Aralık'ta yola çıkmıştı. Bölgeden ayrılan sivil ve muhalif savaşçılar, Türkiye  sınırında muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e nakledilmişti. İdlib ili, Hatay'ın  karşısına denk düşüyor.

İranlı General Seyid Cevad komutasındaki rejim yanlısı terör grupları,  geçen perşembe ve cuma günü, doğu Halep’ten rejim bölgesine giden tahliye  konvoylarına saldırmış, toplam 18 sivili öldürmüştü. Ateşkes ve tahliyelere  başından beri karşı çıkarak savaş suçları işleyen gruplar, Fua ve Kefreya’dan da  tahliyelere izin verilmesi şartını ileri sürmüştü.

AA
1943
Suikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldüSuikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldü
Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddettiLevent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti
Canlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şovCanlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şov
Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !
İnsan insana bu kadar mı benzer?İnsan insana bu kadar mı benzer?
Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !
''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
İstanbul'da film gibi olay ! 560 bin TL'yi kız kardeşine verince...İstanbul'da film gibi olay ! 560 bin TL'yi kız kardeşine verince...
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS