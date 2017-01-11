YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HALİÇ METRO KÖPRÜSÜNDEN BÖYLE ATLADI

Haliç Metro Köprüsünden böyle atladı

Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Haliç Metro Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, kendini metrelerce yüksekten Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Deniz polisinin can simidi ile kurtardığı şahıs, karaya çıkar çıkmaz ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü sırada polisin elinden kaçarak kayıplara karıştı. Şahsın kendini Haliç'in soğuk sularına bırakması ve polisin elinden kaçma anları İhlas Haber Ajansı tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haliç Metro Köprüsünden böyle atladı

Haliç Metro Köprüsü'nde aksiyon filmlerini aratmayacak sahneler yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi köprü üzerine gelip, seyir terasından aşağıya atlayacağını söyledi. Polis ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen şahıs ikna edilemedi. Bir süre sonra kimliği belirsiz şahıs kendisini Haliç'in soğuk sularına bıraktı. Şahsın aşağıya atlayışı saniye saniye İHA tarafından görüntülendi. Bu sırada aşağıda hazır bekleyen deniz polisi şahsa can simidi attı. Can simidini yakalayan şahıs son anda kurtarıldı.

Haliç Metro Köprüsünden böyle atladı

Daha sonra tekneyle karaya götürülen vatandaşa ilk müdahale sağlık ekiplerinden geldi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahale sonrası şahsın durumunun iyi olduğunu belirlendi. Bu sırada polis ekipleri, vatandaşı ifadesini almak için polis merkezine götürmek istedi.

Haliç Metro Köprüsünden böyle atladı

Polis otosuna götürülen şahıs polis ekiplerinin elinden kaçarak gözlerden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Haliç Metro Köprüsü'ne çıkan şahıs polisin ikna çabalarına rağmen kendisini suya bırakıyor. Deniz polisi can simidini atarak vatandaşı kurtarıyor. Ardından şahıs polis otosuna götürülürken polislerin elinden kaçarak kayıplara karışıyor.

Haliç Metro Köprüsünden böyle atladı

İHA
566
Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !Gülizar'ın katil zanlısı ifade değiştirdi !
Ünlü iş adamı tacizden tutuklandıÜnlü iş adamı tacizden tutuklandı
Karısının çıplak fotoğrafını paylaştıKarısının çıplak fotoğrafını paylaştı
Hayranının teklifini kabul ettiHayranının teklifini kabul etti
Evli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemiEvli sevgilisini öldüren kadına müebbet istemi
Johnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisiJohnson'dan AB hükümetlerine 15 Temmuz eleştirisi
Cenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralıCenaze namazında facia: 2 ölü, 23 yaralı
GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !GAZİANTEP'TE POLİSE İKİNCİ SALDIRI !
Gaziantep'te çatışma anı kameradaGaziantep'te çatışma anı kamerada
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS