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HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ

Haliç'te haç çıkarma töreni

İstanbul'da Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta haç çıkarma töreni düzenlendi.

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HZ. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle Balat'ta denizden haç çıkarma töreni yapıldı. Bu yıl yapılan ayin ve tören nedeniyle patrikhane ve çevresinde polis tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti. İlk olarak sabah saatlerinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ndeki ayin düzenlendi. Ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Sabah saatlerinden itibaren gelmeye başlayan ziyaretçiler, mum yakarak dua ettiler. Ayine Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis, Yunanistan Ankara Büyükelçisi Kiriakos Lukakis, İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de katılanlar arasındaydı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Patrikhanenin içinde ve dışında polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü. Patrikhanenin bulunduğu sokağın girişinde bekleyen polis, ayine gelenlere üst araması yaptı, çantaları tek tek aradı.

HALİÇ'TE DENİZ POLİSİ BEKLEDİ

Ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılan Ortodoks cemaati mensupları, kortej halinde yürüyerek Haliç kıyısındaki haç atma törenine katıldı. Fener İskelesi'nde düzenlenen tören nedeniyle iskele ve çevresi bariyerlerle kapatıldı. Haliç'te Deniz Polisi beklerken iskeleye gelenler yine polis noktasından aranarak geçtiler.

İLK KEZ DENİZDEN HAÇ ÇIKARDI

Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, teknede bekleyen gençler, Haliç'in buz gibi sularına atladı. Bu yıl haçı çıkaran Yunanistan'dan gelen Nick Solis oldu. Spor salonunda kişisel eğitmenlik yapan Solis, İstanbul'da ikinci defa katıldığı törende ilk kez haçı çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Ankara'dan katılan Stefanos Aslanoğlu ise suyun soğukluğuna dikkat çekerek, "İlk anda soğuktu ama sonra alıştım. Şimdi ise hiç üşümüyorum. Vaftiz olduktan sonra katıldığım ilk tören olduğu için benim adıma önemliydi" diye konuştu.

YUNAN TV KANALI CANLI YAYINLADI

Öte yandan ayin ve tören Yunanistan devlet kanalı tarafından canlı olarak yayınlandı.

DHA
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