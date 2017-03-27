  • Başbakan'dan flaş seçim barajı açıklaması
  • Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na şok sözler
  • 15 Temmuz ile ilgili gündemi sarsacak Devlet Bahçeli iddiası
  • Gözaltına alınmıştı; Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya serbest
  • İşte Tunceli'de öldürülen teröristler
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HALİÇ'TEN KADIN CESEDİ ÇIKARILDI

Haliç'ten kadın cesedi çıkarıldı

Haliç'te Suriyeli genç bir kadının cesedine ulaşıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Haliç'ten Suriyeli bir kadının cesedi çıkarıldı. Ölüm nedeni henüz belli olmayan kadının kocası, eşinin cesedini cenaze arabasına kendi elleriyle yükledi.

Haliç'te sabah saatlerinde su yüzeyinde hareketsiz şekilde yatan bir insan bedeni olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ve Haliç'te incelemelerde bulunan asayiş ekipleri de durumu deniz polisine bildirdi. Deniz polisinin çalışmaları sonucu, Beyoğlu'nda bulunan Hasköy İskelesi'ne çıkarılan cesedin, Suriye uyruklu, genç ve evli bir kadına ait olduğu tespit edildi.

24 yaşında ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının ailesine haber verilmesi üzerine, kadının kocası ve diğer yakınları iskeleye geldi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ve savcı incelemesinin de tamamlanmasının ardından, genç kadının cesedi otopsiye götürülmek üzere çıkarıldığı yerde bekletildi. Daha sonra iskeleye gelen cenaze aracına yüklenen ceset, kesin ölüm nedeninin belirleneceği otopsi için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Haberi alır almaz iskeleye gelen ailenin bir bölümü cesede uzaktan bakarken, genç kadının kocası, eşinin cesedinin başından bir an olsun ayrılmadı ve eşinin cesedini cenaze aracına yüklenmesine yardımcı oldu.

İHA
232
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Siz o baharı var ya...''
Her şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyorHer şey bir mesajla başladı ! Şimdi milyonlar izliyor
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderimKılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gene giderim
Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''Ertem Şener'den Hakan Şükür'e: ''Buraya hainler bağlanamaz''
İsviçre'deki mitinge tepki ! Büyükelçi çağrıldıİsviçre'deki mitinge tepki ! Büyükelçi çağrıldı
Skandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemedilerSkandal ! Tayt giydiler diye uçağa binemediler
Diyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayınDiyanet İşleri Başkanı: Gençleri küpesiyle, dövmesiyle yargılamayın
Asena, internetteki cesur pozlarını sildirecekAsena, internetteki cesur pozlarını sildirecek
Yanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından olduYanlış kişiyi torbacı sanınca hayatından oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS