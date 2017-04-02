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HALİT AKÇATEPE İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR - CANLI YAYIN

HALİT AKÇATEPE İÇİN TÖREN DÜZENLENİYOR - CANLI YAYIN

Usta sanatçı Halit Akçatepe, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenleniyor. Törene Akçatepe'nin ailesi, oyuncu arkadaşları ve sevenleri katılıyor. Eski eşi Tülin Alpman ile çocukları Itır Akçatepe, Ebru Akçatepe ve torunları Alara ve Cem taziyeleri kabul ediyor. Akçatepe'nin Türk Bayrağı'na sarılı tabutu son kez sahneye çıkarıldı, "Unutmayacağız" yazısıyla bir fotoğrafı perdeye yansıtıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelenk gönderdiği anma töreninde Akçatepe'ye veda için konuşmalar yapılıyor

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DHA
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